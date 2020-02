Merval diz que apesar de Bolsonaro e os filhos, Regina Duarte pode ser uma boa ministra da Cultura

O jornalista Merval Pereira elogia a indicação da atriz Regina Duarte para o Ministério da Cultura. Segundo ele, "o problema maior será mesmo o próprio presidente Bolsonaro e seu entorno, especialmente os filhos, que não têm uma visão do que seja cultura" edit

247 - "Regina Duarte tem todas as condições para assumir a Secretaria de Cultura, e integrará a parte tecnicamente competente do governo Bolsonaro", escreve o jornalista Merval Pereira. O colunista do Globo considera que a atriz "conhece bem o ambiente cultural brasileiro, é séria e sensata"... e não é "adepta dessa política de bateu, levou, e de ficar falando mal das pessoas pelas redes sociais".

Merval Pereira opina que "até agora, foi a melhor indicação do governo Bolsonaro para a Cultura" e que "o problema maior será mesmo o próprio presidente Bolsonaro e seu entorno, especialmente os filhos, que não têm uma visão do que seja cultura, e atiçam suas milícias digitais para derrubar qualquer ministro que se coloque acima dessa radicalização patética que rege o governo Bolsonaro".

