Merval diz que Bolsonaro e Queiroga são criminosos por retardarem vacinação de crianças

247 – O colunista Merval Pereira, que fez campanha pelo golpe de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff e pela prisão política do ex-presidente Lula, fenômenos que permitiram a ascensão do bolsonarismo, hoje lamenta que o Brasil seja governado por criminosos que retardam a vacinação da população brasileira.

"O ministério também retardou a vacinação de adolescentes, recuando meses depois da recusa, e agora faz a mesma coisa com as crianças. O ministro da Saúde Marcelo Queiroga, a partir do momento em que resolveu ser candidato ao Senado na próxima eleição, está tomando atitudes absurdas para agradar a Bolsonaro. O médico que usava o bom-senso no início de sua gestão à frente do ministério da Saúde, marcando uma diferença necessária para o antecessor, General Eduardo Pazzuelo, foi substituído pelo aspirante a político, capaz de dizer barbaridades sem corar", escreve, em sua coluna .

"Afirmar que não há pressa para vacinar crianças é um absurdo, porque elas estão morrendo devido à COVID-19, mas o ministro acha que o número ainda é baixo. É uma conta que médico e ministério da Saúde não podem fazer. Mais uma vez, prejudicam a população brasileira. Cada vez que adiam uma ação dessas sem razão, e convocam uma audiência pública após todos os órgãos, inclusive a ANVISA, terem liberado a vacinação infantil, demonstram uma insensibilidade que poucas vezes temos visto. Uma atitude que pode ser considerada criminosa", finaliza.

