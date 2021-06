Merval diz que Mandetta é o nome mais viável da "terceira via"

Colunista do Globo sugere o nome do ex-ministro da Saúde contra Lula e Bolsonaro edit

247 – Em sua análise política desta quinta-feira, o colunista Merval Pereira , do Globo, lamenta a desistência de Luciano Huck, critica o perfil pouco conciliador de Ciro Gomes, diz que João Doria não terá apoio total do PSDB e aponta o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta como o nome mais viável da chamada "terceira via".

"Há os que querem um candidato mais à esquerda, mas não ligado a denúncias de corrupção. Existe a necessidade de terceira via, mas não um candidato que represente essa ânsia de um grupo grande e disperso de eleitores. Ser contra Lula e Bolsonaro é condição necessária, mas não suficiente, para preencher essa vaga. Talvez Mandetta seja o mais próximo disso. Talvez a polarização entre Lula e Bolsonaro ajude o surgimento de uma terceira via, pois quem não tem opção terá de criar uma. Não só os eleitores, mas também os políticos, e então se poderia buscar consenso em torno de um nome alternativo. Pode ser uma chance de união de grupos de centro, centro-direita e centro-esquerda em torno de um nome", escreve.

