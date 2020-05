Merval diz que militares aparelham governo incapaz e imoral

247 – O jornalista Merval Pereira, que foi peça-central no trabalho da mídia para atacar o governo democrático da ex-presidente Dilma Rousseff e para pressionar o Judiciário a condenar o ex-presidente Lula, retirando-o da disputa presidencial de 2018, agora reclama da militarização do governo de Jair Bolsonaro – e da baixa qualidade técnica e moral de sua administração.

"No mesmo dia em que chegamos ao trágico recorde de mil mortes por dia devido à Covid-19, nada mais exemplar da militarização do governo Bolsonaro do que o General Eduardo Pazuello, exercendo a função de ministro interino da Saúde, ter assinado o novo protocolo que autoriza a utilização da cloroquina no tratamento inicial da doença. Uma decisão polêmica, que não possui suporte técnico de credibilidade para ser adotada", escreve ele, em sua coluna .

"Nada menos que 2897 militares integravam em março o governo Bolsonaro, dos três ramos das Forças Armadas, número que pode ter crescido exponencialmente, como o de infectados pela Covid-19, pois somente ontem o General Pazuello levou nove militares para trabalharem com ele no ministério da Saúde", lembra ainda Merval, que aponta o desejo dos militares de furar o teto salarial do setor público. "O limite para vencimentos dos servidores públicos é de R$ 39 mil, e o ministério da Defesa reivindica que o teto constitucional seja aplicado separadamente sobre os rendimentos daqueles que recebem, além do salário de carreira, uma gratificação pela função que exercem."

"Os militares sempre defenderam a tese de que não existem ministros militares, mas ministros que têm origem militar, assim como outros são engenheiros, advogados, ou mesmo políticos. Mas o fato de que, assim como o PT aparelhou o governo nos seus 15 anos com sindicalistas e políticos fisiológicos do centrão, Bolsonaro está aparelhando o seu com o mesmo tipo de políticos e militares, e eles não podem mais se escusar de fazer parte de um governo populista de baixa qualidade técnica e moral", finaliza o jornalista.

