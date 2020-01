Merval: imagem do Brasil no exterior já era péssima e ficou ainda pior com nazismo no governo Bolsonaro

247 – "Era só o que faltava para que a imagem do Brasil, que já é péssima aqui no exterior, ficasse ainda pior. A leniência com que o governo Bolsonaro trata a questão ambiental como um todo, e as queimadas da Amazônia em particular, já provocaram protestos e crises internacionais, e continuam em debate na Europa", diz o colunista Merval Pereira, ao comentar o caso do nazista Roberto Alvim, que foi demitido na última sexta-feira.

"A responsabilidade primeira é do próprio Bolsonaro, que extinguiu o Ministério da Cultura e escolheu para responder pela secretaria uma pessoa desequilibrada e despreparada. Este foi o terceiro nome em um ano, e o único que se enquadrava no que Bolsonaro queria para o setor. Não foi à toa que Bolsonaro disse que pela primeira vez tinha 'um verdadeiro secretário da Cultura” horas antes de o vídeo fatídico de Alvim ser divulgado. A orientação para o setor cultural é dele, e a demissão de Roberto Alvim não terá nenhuma valia se os conceitos sobre arte continuarem os mesmos", afirma.