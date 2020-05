Merval Pereira: a PGR, de Aras, está à mercê da política

Colunista Merval Pereira critica o fato de o chefe da PGR, Augusto Aras, pedir a suspensão do inquérito sobre fake news aberto há um ano no STF edit

247 - Em sua coluna publicada no jornal O Globo, Merval Pereira afirma que "o Procurador-Geral coloca o Ministério Público à mercê da disputa política que ora se desenvolve no país, prejudicando sua credibilidade".

"Suas idas e vindas sobre o tema, apontadas pelo partido político Rede, demonstram que ele se deixou levar pelas incertezas da política, sem emitir pareceres técnicos. De olho grande na vaga do STF que abrirá em novembro, dizem seus críticos", diz ele, após o chefe da PGR, Augusto Aras, pedir a suspensão do inquérito sobre fake news aberto há um ano no Supremo Tribunal Federal (STF).

"A atitude cambiante do Procurador-Geral da República coloca em xeque também o Ministério Público".

