Merval Pereira: Bolsonaro comete suicídio atrás de votos

247 - Em sua coluna publicada nesta segunda-feira (20), o jornalista Merval Pereira destaca que Jair Bolsonaro (PL) "dá prejuízos em cima de prejuízos à Petrobrás, além de não dar segurança jurídica a investidores. É um suicídio o que está fazendo atras de votos".

De acordo com o jornalista, as "investidas do governo contra a Petrobrás só irão cessar quando for montado um Conselho na empresa que mude a política de preços". "Mas, para isso, é preciso alterar legislações internas, o que é perigoso". "Acionistas minoritários e investidores estrangeiros reclamarão de quebra de contrato, será uma disputa jurídica monumental", afirma.

"O centrão apostou todas as fichas na reeleição de Bolsonaro está vendo a coisa desandar. Então, tomam medidas imediatistas, que só fazem mal ao país", acrescenta.

