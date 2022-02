Merval Pereira chama viagem de Bolsonaro à Rússia de "trapalhada" e "gafe"

O jornalista, que tem visão alinhada ao imperialismo, afirmou que Bolsonaro se atrapalhou na conversa com Putin e que escancarou suas “limitações cognitivas” edit

247 - O jornalista Merval Pereira, colunista do jornal O Globo, afirmou em coluna nesta quinta-feira (17) que a viagem de Jair Bolsonaro (PL) à Rússia, onde dialogou com o presidente Vladimir Putin, foi uma "trapalhada" e uma "gafe".

Na viagem, disse Pereira, Bolsonaro demonstrou suas “limitações cognitivas”. O jornalista chamou a atenção para a insinuação de Bolsonaro de que sua visita aos russos fez com que ocorresse o distensionamento entre Rússia e Ucrânia.

Para o jornalista, o brasileiro se atrapalhou ao dizer que era "solidário" à Rússia e deixou "arrepiado os cabelos" do Itamaraty. "Bolsonaro não sabe usar as palavras, e é possível que nem soubesse o que estava falando quando afirmou que o Brasil é solidário à Rússia. Ele provavelmente estava se referindo à economia e ao comércio, mas se solidarizar com a Rússia numa visita oficial é um erro absurdo neste momento de crise".

Alinhado aos interesses imperialistas, Pereira afirmou que "o Itamaraty deve estar de cabeça para baixo tentando explicar a confusão que Bolsonaro criou à toa com os Estados Unidos. Uma vantagem é que o Brasil está tão inexpressivo no cenário mundial, que tudo isso virou galhofa, sem maiores complicações diplomáticas".

O jornalista ainda lembrou dos governos Lula (PT), quando o Brasil tinha uma política externa "solidificada", "consistente e planejada".

