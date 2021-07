Merval Pereira diz que "é evidente que Bolsonaro prevaricou"

O articulista do Globo diz que é difícil desvincular Bolsonaro do escândalo das vacinas edit

247 - "A bagunça do governo federal vai sendo revelada a cada momento. A mais recente denúncia sobre a tentativa de propina na compra de vacinas é impressionante", escreve Merval Pereira.

Para ele, a demissão de Roberto Dias "é sinal de que estão querendo se livrar das pessoas e dos problemas".

O colunista do Globo opina que há "uma indústria de propinas para compra de insumos médicos dentro do ministério da Saúde, que precisa sofrer uma ampla devassa".

Há um esforço para tirar Bolsonaro da história, mas diante do que está sendo revelado, é difícil tirar Bolsonaro disso, escreve Merval. “Se ele recebeu a denúncia e não fez nada, e ao contrário, manteve Ricardo Barros na liderança do governo e nomeou a mulher dele em Itaipu, é evidente que, no mínimo, ele prevaricou”.

