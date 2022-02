Merval Pereira diz que "plano A" de Kassab é apoiar Lula

Apoie o 247

247 - Colunista do jornal O Globo, o jornalista Merval Pereira destaca que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, está à procura de um candidato a presidente para seu partido, já que a pré-candidatura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), não empolgou.

Agora, lembra Pereira, Kassab flerta com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). "Hoje, se acontecer essa adesão, não vejo muita novidade, nem possibilidade de ele levantar apoios e empolgar eleitores a ponto de se transformar em uma alternativa a Lula e Bolsonaro".

De acordo com o colunista, o "plano A" de Kassab "sempre foi" apoiar a candidatura do ex-presidente Lula (PT). O petista tem buscado aproximar-se do PSD em busca de apoio. "Não é uma escolha que tenha consequências no jogo político. Se não der certo, Kassab vai para o plano C, que sempre foi, na verdade, seu plano A: aderir a Lula, mas numa posição de independência, de força, e não ser uma adesão pura e simples".

Ainda segundo Pereira, caso não encontre candidato, Kassab e o PSD podem aderir a Lula já no primeiro turno. O ex-presidente é o favorito em todas as pesquisas.

