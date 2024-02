Merval Pereira mente e dissemina fake news sobre Dilma

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Com o propósito de discorrer falsamente sobre equivalências entre a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e Jair Bolsonaro (PL), o colunista do jornal O Globo e presidente da Academia Brasileira de Letras (ABL) publicou nesta quinta-feira (15) que a ex-presidente, vítima de um golpe em 2016, "tentou decretar Estado de Emergência" para interromper o processo de impeachment - sem crime de responsabilidade - da qual era alvo. É mentira.

Segundo Merval, Dilma teria "consultado" militares a fim de decretar Estado de Emergência ou Estado de Defesa para conter o processo conduzido pelo então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Como se sabe, a origem dessa mentira - sempre desmentida pela ex-presidente e disseminada pelo general golpista Eduardo Villas Bôas - foi uma entrevista dada pelo ex-comandante do Exército de Dilma depois da deposição da ex-presidente. Dilma Rousseff desafiou Villas Bôas a provar o que falava. O general, que padece hoje em dia de doença neurológica degenerativa, nunca conseguiu revelar fatos que provassem o que dizia. Agora, Merval Pereira naturaliza a mentira com o propósito de, falsamente, "equalizar" Dilma e Jair Bolsonaro.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: