Merval Pereira pede impeachment de Bolsonaro

Em artigo, o jornalista pede um "basta" ao governo Bolsonaro via Supremo, TSE ou Congresso: "o país está sem rumo"

247 - O jornalista Merval Pereira pediu, em artigo na noite desta sexta-feira (3) no jornal O Globo, "um basta" ao governo de Jair Bolsonaro: "as afirmações do presidente da República hoje mostram que, mais uma vez, ele está querendo confusão, o que é um perigo".

Para o colunista, o "basta" pode ser dado via Supremo Tribunal Federal (STF), Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou Congresso Nacional, que já acumula mais de cem pedidos de impeachment contra o chefe do governo federal.

"O país está sem rumo", avalia Merval Pereira, que analisa ainda: "o mercado financeiro e o setor econômico estão claramente desembarcando do governo, e com muita razão, porque a economia não consegue sair do lugar e ninguém sabe o que que irá acontecer. (...) Paulo Guedes não quer perder o protagonismo, e só se desmoraliza".

