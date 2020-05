Merval Pereira, porta voz dos Marinho: Aras tem que denunciar o clã

247 - “Os indícios de que o então senador eleito Flávio Bolsonaro recebeu mesmo um aviso de um delegado de que uma operação da Polícia Federal alcançaria seu chefe de gabinete Fabricio Queiroz e parentes dele parecem confirmados quando se nota a data da exoneração dele e de sua irmã, justamente entre o primeiro e segundo turno da eleição geral de 2018, quando teria acontecido o aviso”, diz o jornalista Merval Pereira em sua coluna no jornal O Globo.



Para Merval, a denúncia feita pelo empresário e suplente de Flávio no Senado “reforça o relato do ex-ministro Sergio Moro, de que o governo há muito tempo estava querendo usar a Polícia Federal do Rio de Janeiro para receber informações, e dificulta muito a ideia do procurador-geral da República, Augusto Aras, se é que ela existe, de arquivar o processo”.



“Não é possível que tantas pontas indicando o mesmo caminho não signifiquem que pelo menos esse assunto precisa ser investigado. Na dúvida, Aras tem que optar pela sociedade e apresentar a denúncia”, afirma o jornalista.

