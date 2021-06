Merval Pereira reconhece que Lula pode ganhar no primeiro turno

Colunista do Globo constata decadência de Jair Bolsonaro e amplas possibilidades de vitória de Lula edit

247 - "O momento é favorável ao Lula e ele ganharia no primeiro turno, é o que mostra a recente pesquisa do IDEC. Muita coisa ainda vai acontecer até a eleição, mas a pesquisa mostra o que estava sendo previsto, que Bolsonaro pode não chegar ao segundo turno, escreve Merval Pereira.

O colunista do Globo considera que os candidatos da terceira via "irão melhorar, e até um voto útil às vésperas da eleição para tirar Bolsonaro do segundo turno pode acontecer".

De acordo com Merval, mais importante ainda do que o favoritismo de Lula para decidir a eleição já no primeiro turno é a decadência de Bolsonaro, que enfrenta uma situação difícil.

