Merval Pereira também teve contrato de R$ 375 mil com Fecomércio

Jornalista da Rede Globo foi contratado para dar palestras em evento no Rio. Outros funcionários da emissora também fecharam contrato com a federação

Fórum - O jornalista Merval Pereira, porta-voz político das organizações Globo, já fechou um contrato de R$ 375 mil com a Fecomércio do Rio de Janeiro por 15 palestras no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira (9), diversos advogados foram alvos de operação da Polícia Federal também por contratos com o Sistema S. Entre os investigados, estão o ex-advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef, e o advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin.

Em coluna no jornal O Globo, publicada em agosto do ano passado, Marvel admitiu o contrato com a Fecomércio ao rebater provocações do presidente Jair Bolsonaro. “Os R$ 375 mil de que fala o presidente, portanto, não se referem a uma palestra, mas às 15 previstas para os anos de 2016 e 2017. Na verdade, não recebi esse total, pois o programa foi interrompido, e acabei dando 13 palestras”, relatou.

Segundo relatório de auditoria do Senac-RJ, um total de R$ 2,979 milhões foi pago a jornalistas, colunistas e comentaristas da Globo em 2016. O jornalista que recebeu mais pelas palestras, no entanto, foi Merval. O contrato com o jornalista se refere à participação dele no evento “Mapa do Comércio”, realizado em diversos municípios do Rio de Janeiro. Por cada uma das palestras, Merval teria recebido cerca de R$ 25 mil. A informação consta em reportagem do Intercept Brasil, de outubro de 2017.

