Merval: prisão de Ribeiro deixa Bolsonaro 'chamuscado' e abre crise em sua campanha pela reeleição

247 - O jornalista Merval Pereira afirma, em sua coluna no jornal O Globo, que Jair Bolsonaro saiu “chamuscado” com a repercussão da prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro pela suspeita de envolvimento em desvios e irregularidades na liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

“Bolsonaro, desde que a notícia da prisão do ex-ministro explodiu na imprensa, já não coloca sua cara no fogo. Ao contrário, já disse que Milton Ribeiro tem de responder por seus atos, mas são atos que repercutem diretamente no governo Bolsonaro, e ele nunca mandou apurar nada, nem tomou qualquer atitude contrária ao seu ex-ministro”, ressalta Merval.

Ainda segundo ele, “a prisão dos acusados de corrupção pela Polícia Federal agrega mais problemas a uma campanha que está marcada pela disputa interna de poder entre os políticos do Centrão e a família de Bolsonaro”.

“Outro dia, queixou-se de estar apanhando “dia sim, outro também” e declarou-se estressado com a situação. Desta vez, embora tenha querido tirar o corpo fora do caso do pastor Milton Ribeiro, o presidente Bolsonaro não tem como desvencilhar-se da crise política que terá de enfrentar dentro da campanha pela reeleição”, finaliza.

