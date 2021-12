Merval publica fake news no Globo sobre suposta "rejeição a Lula"

Apoie o 247

247 – A prova de que a imprensa corporativa também publica fake news está na coluna política desta quinta-feira do jornalista Merval Pereira, do Globo. Ele afirma que os três líderes nas pesquisas: o ex-presidente Lula, que venceria em primeiro turno, o segundo colocado Jair Bolsonaro, que é o atual presidente, e o terceiro Sergio Moro, ex-juiz declarado parcial e suspeito pela suprema corte brasileira, seriam os três mais rejeitados pelos eleitores. É uma informação falsa, como demonstram todas as pesquisas.

O levantamento Genial Quaest, divulgado nesta quarta-feira, deixa claro que Lula não está entre os mais rejeitados pelos eleitores. Muito pelo contrário. Enquanto 64% não votariam em Bolsonaro em nenhuma hipótese, a rejeição de Moro é de 61%, seguida pela de João Doria (59%) e Ciro Gomes (55%). Ou seja: entre os candidatos conhecidos, Lula é o menos rejeitado, com 43%. É o único entre os cinco nomes viáveis, portanto, que aparece com rejeição inferior a 50%. Confira no vídeo abaixo, a partir do oitavo minuto.

Eis o que escreveu Merval em sua coluna . "A exemplo do que aconteceu em 2018, os favoritos nas pesquisas eleitorais são os três mais rejeitados pelos eleitores, por razões diversas. Misturam-se aqui várias transgressões, à escolha do freguês", escreveu.

