Merval tenta socorrer Moro e salvar as delações obtidas sob tortura

247 – O jornalista Merval Pereira, do Globo, publica coluna nesta quinta-feira em que tenta salvar o ex-juiz Sergio Moro, considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, e suas delações premiadas obtidas sob tortura. "Desde que o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou os julgamentos do ex-presidente Lula, sob a alegação de que o então ministro Sergio Moro foi parcial contra ele, vão caindo por terra todas as condenações", escreve.

"A reação a Moro e aos procuradores de Curitiba ganhou força institucional quando o presidente Bolsonaro, para tentar salvar-se e aos filhos, forçou a saída de Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública e caiu nos braços do Centrão, maior núcleo político de investigados e condenados na Lava-Jato", prossegue.

"Caso o ex-presidente Lula seja eleito, provavelmente veremos a anulação de todos os processos da Lava-Jato. Todos farão como Leo Pinheiro, da OAS, que está desdizendo tudo o que denunciou. A tese de 'tortura psicológica' defendida pelo ministro Gilmar Mendes pode servir de pretexto para anular as delações premiadas", finaliza.

