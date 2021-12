"Mesmo preterido na corrida pelo Supremo, Aras vai com Bolsonaro até o fim", diz Bruno Boghossian

"No ano eleitoral, o país terá um procurador-geral que é duro com adversários, mas dá conforto ao presidente para praticar seus desmandos", escreve o jornalista edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Bruno Boghossian, em artigo publicado na Folha de S. Paulo nesta quarta-feira (15), afirma que o procurador-geral da República, Augusto Aras, mesmo abandonado por Jair Bolsonaro na corrida por uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), seguirá com o chefe do governo "até o fim".

"Mesmo preterido na corrida por uma vaga no Supremo, Aras indica que vai com Bolsonaro até o fim. No ano eleitoral, o país terá um procurador-geral que é duro com adversários, mas dá conforto ao presidente para praticar seus desmandos", diz Boghossian.

Ele lembrou que desde o início de seu mandato, Aras procura blinar Bolsonaro, enquanto ataca opositores do governo. "Assim que Augusto Aras tomou posse, Jair Bolsonaro definiu a relação entre os dois como 'um amor à primeira vista'. O procurador-geral fez questão de retribuir a declaração: prometeu uma atuação alinhada à 'cultura judaico-cristã', brindou o presidente com tolerância máxima e chegou a chamar de 'festa cívica' os atos golpistas de 7 de setembro".

PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira (13), Aras pediu que o STF não prossiga com um inquérito que investiga Bolsonaro por relacionar as vacinas contra Covid-19 ao falso desenvolvimento de Aids.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE