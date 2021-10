Meta: mudança do nome do Facebook é 'cortina de fumaça', segundo analistas

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Analistas apontam que o novo nome do Facebook, “Meta”, é uma cortina de fumaça e ocorre num momento em que Mark Zuckerberg vê a sua empresa em uma das piores crises de sua história. A empresa de mídia social foi alvo de milhares de documentos vazados que mostraram o funcionamento interno da empresa, contra os próprios funcionários e os clientes.

Recentemente, o Facebook e seus aplicativos, Instagram e WhatsApp, sofreram uma pane geral e ficaram sem funcionar durante um dia.

"Às vezes, acontece de precisar fazer uma mudança na marca porque ela expandiu para outros segmentos. Mas, no caso do Facebook, em particular, tem muito a ver com todos os problemas. Desde o escândalo Cambridge Analytica, em 2018, com tudo o que o Facebook vem enfrentando de denúncias, essa mudança me parece uma medida oportunista", diz João Vitor Rodrigues, professor de marketing digital da ESPM-Rio, ao Estado de S.Paulo.

PUBLICIDADE

"Vai crescendo aos olhos da população a percepção de que cada vez mais a empresa acumula problemas e apresenta soluções aquém do que seria necessário para resolver graves questões sociais que ela vem, se não criando, alimentando", afirma Paulo Rená, professor de direito no Centro Universitário de Brasília (UniCEUB).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE