Mídia chinesa afirma que retorno de Meng Wanzhou mostra a governança do Partido Comunista em prol de seu povo

O retorno ao país de Meng Wanzhou, executiva da Huawei, significa a vitória da justiça e da lei, e demonstra a firme determinação do Partido Comunista da China e do governo na defesa dos direitos e interesses legítimos dos cidadãos, afirma comentário publicado no site da Rádio Internacional da China edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Rádio Internacional da China - Por meio de esforços incansáveis do governo chinês, a vice-presidente da empresa chinesa, Huawei, Meng Wanzhou, que havia sido detida ilegalmente por 1.028 dias no Canadá, regressou à pátria no dia 24 de setembro, horário local, em um vôo fretado organizado pelo governo chinês.

O retorno dela significa a vitória da justiça e da lei, e demonstra a firme determinação Partido Comunista da China e do governo na defesa dos direitos e interesses legítimos dos cidadãos, além de mostrar a forte vontade do povo chinês de não temer o poder e se opor à hegemonia.

Em dezembro de 2018, Meng Wanzhou, ao fazer uma conexão no Aeroporto Internacional de Vancouver, foi detida pela autoridade canadense atendendo à exigência dos EUA. Depois, a Casa Branca solicitou a extradição de Meng aos EUA para julgamento a pretexto de uma suposta fraude. O Canadá ignorou o fato de que Meng não violou nenhuma lei nacional e a deteve ilegalmente por mais de mil dias.

PUBLICIDADE

Obviamente isto é um incidente de perseguição política contra a cidadã chinesa, planejada pelos EUA e aplicada com a ajuda do Canadá, cujo verdadeiro objetivo é suprimir as empresas de alta tecnologia da China e impedir o desenvolvimento científico e tecnológico do país.

O juiz responsável por este caso questionou repetidamente, dizendo que a acusação estadunidense era incomum e não estava clara. As provas do julgamento demonstraram que o HSBC cooperou com os EUA e fabricou evidências para enquadrá-la como culpada.

PUBLICIDADE

Após a detenção de Meng Wanzhou, o governo chinês pediu ao Canadá para deixar de ser cúmplice dos EUA e corrigir seu erro para liberar Meng Wanzhou e permitir que ela voltasse à China em segurança. Durante a visita à China do vice-secretário de Estado dos EUA, Wendy Sherman, em julho deste ano, a China exigiu enfaticamente que a parte estadunidense anulasse o pedido de extradição de Meng. Na 48ª reunião do Conselho das Nações Unidas para Direitos Humanos, a China urgiu ao Canadá o levantamento da detenção de sua cidadã. Cerca de 15 milhões de internautas chineses assinaram um pedido de libertação incondicional de Meng na Internet. Tudo isso mostra que o Partido e o governo da China servem ao povo, colocando-o sempre na posição mais alta.

Através do caso de Meng Wanzhou, o mundo vê claramente que o povo chinês não teme o poder e não aceita qualquer tipo de coação política, e também não permite que nenhum compatriota seja vítima de perseguição política de outros países. A grande China, sob a liderança do Partido Comunista da China, será sempre a garantia mais forte do povo chinês contra as dificuldades.

PUBLICIDADE