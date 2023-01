Mídia chinesa classifica como muito significativo encontro entre China e Filipinas

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - No dia 4 de janeiro, o presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se em Pequim com o presidente das Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., que estava em visita de Estado à China. Os dois chefes de Estado enfatizaram a importância das relações bilaterais, concordaram em manter uma comunicação estratégica e alcançaram consensos sobre o aprofundamento da colaboração pragmática e tratamento das questões marítimas de forma adequada.

Esta foi a primeira visita oficial de Marcos aos países fora da ASEAN desde sua posse como presidente filipino, sendo também o primeiro líder estrangeiro recebido pela China neste ano, o que demonstra a proximidade do relacionamento entre a China e as Filipinas. Esse encontro aborda o aprofundamento da confiança política mútua e a expansão da cooperação pragmática em diversas áreas.

Na reunião, o líder chinês apontou que a China sempre considerou as Filipinas uma prioridade da diplomacia de vizinhança e insiste em tratar as relações bilaterais com uma perspectiva estratégica e global. A parte chinesa está disposta a ser um bom vizinho disposto a ajudar, um parente próximo e um parceiro de cooperação de benefícios recíprocos. Na perspectiva da manutenção da paz e prosperidade da Ásia, Xi Jinping afirmou que quer trabalhar com as Filipinas e outros países da ASEAN para focar em cooperação e desenvolvimento.

Por sua vez, Marcos enfatizou que a China é o parceiro de cooperação mais forte das Filipinas e nada pode impedir a continuação e o desenvolvimento desta amizade, o que transmite ao mundo a vontade da China e das Filipinas de eliminar interferências externas e se comprometer no aprofundamento da amizade tradicional entre ambos.

A China é o maior parceiro comercial, a maior fonte de importações e o segundo maior destino de exportação das Filipinas. Os dois países já confirmaram as quatro áreas de cooperação principiais, que são agricultura, infraestrutura, energia e cultura. A implementação da iniciativa do Cinturão e Rota alcançou uma interconexão eficiente com a estratégia de desenvolvimento das Filipinas. Cerca de 40 projetos de cooperação intergovernamental já foram desenvolvidos dentro deste quadro.

A questão do mar do sul da China é um dos focos dos laços sino-filipinos. No encontro, a parte chinesa declarou que espera resolver de forma adequada a questão marítima por meio de consultas amistosas e iniciar as negociações sobre o desenvolvimento de petróleo e gás. O presidente filipino deu uma resposta positiva a respeito, mostrando que a China e as Filipinas possuem tanto confiança quanto sabedoria e são capazes de defender a paz e a estabilidade do mar do sul e resolver as divergências por meio do diálogo. Esta é uma forte resposta às forças externas que usam a questão do mar do sul da China para incitar a divisão e o confronto na região Ásia-Pacífico.

Acredita-se que, sob a orientação estratégica dos dois chefes de Estado, a China e as Filipinas focar-se-ão na cooperação e em como lidar adequadamente com as divergências, fazendo com que mais resultados da colaboração pragmática beneficiem os dois povos e contribuam para a paz e a estabilidade regional.

