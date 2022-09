Mídia chinesa comenta o "pesadelo dos imigrantes latino-americanos"

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Para os imigrantes latino-americanos, ir para os EUA é um belo sonho. No entanto, eles não imaginavam que a viagem poderia ser sem volta. O canal Fox News revelou no dia 18, citando um funcionário da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP, na sigla em inglês), que desde o dia 1º de outubro do ano passado, 782 imigrantes morreram ao ultrapassarem a fronteira entre os EUA e o México, um recorde histórico.

As medidas do governo norte-americano na solução da questão, como construção de muros e motivação de milhares de policiais não resolveram a crise da imigração, mas provocaram mais tragédias.

O problema origina-se na intervenção dos EUA nos assuntos internos dos países da América Latina, que aplicam por muito tempo a Doutrina Monroe. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse que os imigrantes abandonaram o país devido à pobreza e à falta de emprego, caso Washington não queira receber imigrantes, deve ajudar os países da América Central a desenvolverem suas economias. Porém, ao longo de 4 anos de negociações, os EUA nunca destinaram nenhum investimento para esses países, afirmou o presidente mexicano em maio deste ano. Para os imigrantes latino-americanos, ir para os EUA é um belo sonho. No entanto, eles não imaginavam que a viagem poderia ser sem volta.

As tragédias ocorridas com os imigrantes estão diretamente relacionadas com as políticas confusas da Casa Branca. A administração Trump aplicou uma política rígida expandindo muros na fronteira com o México. O atual presidente Biden prometeu fazer uma reforma completa no projeto de lei de imigração, que, porém, não gerou efeitos por enquanto.

Com a polarização política dos EUA, a questão da imigração já se tornou uma ferramenta no jogo entre os dois partidos. Sobretudo com a aproximação das eleições de meio de mandato, os políticos norte-americanos, por um lado, assumem compromissos falsos na questão da imigração e, por outro, aproveitam a situação para criar obstáculos para os concorrentes. Ao longo deste ano, vários governadores do Partido Republicano enviaram imigrantes para estados democratas, com fim de manifestar insatisfação sobre a política de imigração de Biden.

Por fim, o “sonho norte-americano” não passa de um pesadelo. A colunista do Los Angeles Times, Jean Guerrero, que visitou as fronteiras do estado do Arizona, comentou que “as fronteiras dos EUA já se tornaram um grande tumulto.”

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.