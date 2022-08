Mídia chinesa comenta que nenhum país supera os EUA em inverter o certo e o errado

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - No mundo de hoje, nenhum país pode superar os EUA em inverter o certo e o errado. Na questão de Taiwan, alguns políticos lideraram recentemente um drama que criaram uma crise e culparam a China como responsável.

Vários funcionários de alto nível dos EUA censuraram a China, dizendo que a reação demasiada chinesa sobre a visita de Nancy Pelosi a Taiwan causou uma crise nas relações sino-estadunidenses. Eles tentaram responsabilizar a China pela escalada da situação do Estreito de Taiwan. E o pior é que outros políticos também visitaram a ilha da China, agravando a tensão regional.

A visita de Pelosi a Taiwan viola gravemente o princípio de Uma Só China e os três comunicados conjuntos China-EUA, prejudicando gravemente a soberania nacional e a integridade territorial da China, danificando a paz e a estabilidade regional e impactando a base política do laço bilateral. A China manifestou oposição clara antes da visita e enfatizou repetidamente a gravidade e o perigo da conduta, apontando que todas as consequências devem ser assumidas pelos EUA.

A Lei Internacional concede a todos os países o direito de adotar medidas necessárias para defender a soberania e a integridade territorial e impedir a intervenção exterior. Frente à provocação maliciosa dos EUA, a China não teve outra opção senão contra-atacar . As medidas adotadas pela China visam advertir os autores, punir as forças de "independência de Taiwan" e defender os interesses centrais do país, o que corresponde às leis internacionais e domésticas.

Taiwan faz parte do território chinês. Frente à provocação externa, o exército chinês realizou manobras militares nas águas e no espaço aéreo ao redor da ilha, o que cumpre as missões confiadas pela Constituição nacional, a Lei Anti-Secessão e outras leis.

