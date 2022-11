Mídia chinesa defende que são necessárias mais ações para o desenvolvimento das relações sino-americanas

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Proposta pelo lado dos Estados Unidos, o presidente chinês, Xi Jinping, realizou uma reunião presencial com o presidente norte-americano, Joe Biden, em Bali, na Indonésia, na tarde de segunda-feira (14), no horário local. No encontro de mais de três horas, os dois chefes de Estado trocaram opiniões sobre as questões estratégicas nas relações bilaterais e os grandes assuntos globais e regionais e alcançaram vários consensos, determinando uma direção para o desenvolvimento futuro dos laços sino-americanos.

Em geral, a reunião atingiu os objetivos esperados ao ser marcada por uma comunicação profunda, esclarecer as intenções e os limites, evitar conflitos, determinar a direção e discutir a cooperação. A comunidade internacional também fez uma avaliação positiva sobre o encontro.

Trata-se da primeira reunião presencial entre chefes de Estado dos dois países nos últimos três anos e também a primeira dos dois líderes, desde que Biden assumiu o cargo. Foi também a primeira interação entre Xi Jinping e o presidente norte-americano depois que os dois países completaram suas principais agendas domésticas deste ano, atraindo elevada atenção do mundo. O jornal britânico Financial Times declarou que os líderes da China e dos EUA mostraram vontade de melhorar as relações bilaterais. A CNN apontou que essa reunião aliviou as tensões entre os dois países.

Atualmente, a China e os EUA estão em um ponto mais baixo desde o estabelecimento das relações diplomáticas. A razão fundamental é que a parte norte-americana tem uma percepção equivocada sobre a China, ao defini-la como seu maior concorrente estratégico, acionando guerras comerciais e tecnológicas, por meio de barreiras e forçando o rompimento do fluxo internacional.

Para aliviar a situação, o presidente Xi Jinping salientou na reunião que ambos os lados devem manter uma atitude responsável pela história, pelo mundo e pelo povo, para discutir uma maneira correta de tratar um ao outro na nova era, de forma a encontrar uma direção certa dos laços bilaterais e impulsioná-los de volta ao caminho do desenvolvimento saudável e estável, beneficiando os dois lados e o mundo inteiro.

O líder chinês frisou que as políticas internas e externas do Partido Comunista da China (PCCh) e do governo são abertas e transparentes, mantendo um alto grau de continuidade e estabilidade. A China nunca procura mudar a ordem internacional existente, não interfere nos assuntos internos dos EUA e não tem a intenção de desafiar ou substituir os Estados Unidos. Biden também declarou que uma China estável e em desenvolvimento corresponde aos interesses norte-americanos e do mundo. Os dois países devem mostrar ao planeta que são capazes de controlar as divergências e evitar a entrada em conflito, devido ao julgamento errado ou competição intensa.

Qual é a maneira correta para China e EUA terem boas relações? Xi Jinping propôs que ambas as partes estabeleçam um tom de diálogo, em vez de confronto, e um princípio de benefício recíproco, em vez de trocas de soma zero. Na situação atual, os interesses comuns entre China e Estados Unidos não diminuem ao contrário, só aumentam.

No encontro, o líder chinês também salientou que o cumprimento das normas básicas das relações internacionais e dos Três Comunicados Conjuntos China-EUA é crucial para controlar divergências e evitar conflitos. A questão de Taiwan é o núcleo dos interesses centrais chineses, a base da fundação política das relações sino-americanas e uma “linha vermelha” intransponível entre os dois países.

A intensificação da cooperação entre China e EUA, as duas maiores economias do mundo, é positiva para ambos os lados e o mundo. Para o diretor do Centro China-Brasil: Pesquisa e Negócios, Ronnie Lins, esse encontro demonstra os esforços dos dois chefes de Estado para avançar na comunicação e solução dos problemas bilaterais e globais por meio de diálogo, aumentando a confiança e esperança na defesa da paz e estabilidade global.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.