Mídia chinesa diz que 19ª Exposição China-ASEAN alcança resultados muito positivos

Rádio Internacional da China - A 19ª Exposição China-ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático) terminou nesta segunda-feira (19) na província de Guangxi, no sul da China, com a participação de 1653 empresas provenientes de mais de 40 países no local da mostra e mais de 2 mil empresas que acompanharam o evento de forma online.

Durante os quatro dias da exposição, foram assinados 267 acordos de cooperação com um valor total de 413 bilhões de yuans. O evento alcançou grande sucesso.

Não é fácil para a Expo China-ASEAN conseguir um resultado tão positivo em meio ao contexto de desaceleração econômica do mundo. Na exposição, os equipamentos de inteligência, eletrodomésticos de economia de energia e produtos de iluminação da China foram os mais procurados pelos comerciantes do sudeste asiático. Ao mesmo tempo, as frutas e bebidas tropicais dos países da ASEAN também foram muito acolhidas pelos chineses.

Vale ressaltar que foi a primeira vez que a mostra estabeleceu uma zona especial para os países envolvidos na Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP), pois este ano marca a entrada em vigor do acordo regional e também o início da parceria estratégica integral China-ASEAN.

As estatísticas mostram que, nos primeiros oito meses de 2022, o fluxo comercial entre a China e os países do bloco chegou a 4,09 trilhões de yuans, uma alta de 14% em comparação com o mesmo período do ano passado e respondendo por 15% do valor das transações comerciais totais chinesas com o exterior. Além disso, até o fim de julho, os investimentos entre a China e a ASEAN atingiram US$340 bilhões.

A RCEP não só estreitou as relações comerciais entre chineses e as nações do sudeste asiático, como também trouxe mais parceiros comerciais, com o ingresso de Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia na RCEP.

A Coreia do Sul, por exemplo, participou pela primeira vez da Expo China-ASEAN e mostrou seus produtos nos segmentos de beleza, alimentos e eletrônicos de alta qualidade.

O plano da China e dos países da ASEAN é reforçar as cooperações nas áreas de economia digital, poupança energética e novas infraestruturas. Os dois lados terão um contato mais próximo, e os benefícios do acordo de livre comércio serão mais notáveis.

