Mídia chinesa diz que Japão e Coreia do Sul não devem seguir EUA no controle de entrada de chineses

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Depois da otimização das medidas antiepidêmicas da China, os intercâmbios pessoais são mais convenientes. A comunidade internacional dá boas-vindas aos turistas chineses. No entanto, alguns países tomaram medidas discriminatórias, o que influencia na cooperação e união na luta contra a pandemia.

Os Estados Unidos são pioneiros em controlar a entrada de chineses. No dia 5 deste mês, Washington começou a aplicar medidas restritivas para turistas chineses. O Japão tomou medidas semelhantes no dia 8 e a Coreia do Sul suspendeu a emissão de vistos de curto prazo para cidadãos chineses.

Como países vizinhos e importantes parceiros comerciais da China, o Japão e a Coreia do Sul não deveriam impedir a normalização dos intercâmbios pessoais com a China. No entanto, os dois países são os principais aliados dos EUA na Ásia, por isso, não é difícil entender suas decisões sob o contexto da chamada Estratégia Indo-Pacífico promovida pelos EUA.

Os pretextos do Japão e da Coreia do Sul incluem luta científica contra a pandemia, proteção da saúde dos cidadão, entre outros, mas todos infundados.

Primeiro, a variante que está atrapalhando os chineses é a BA.5, e esta já começou a se propagar em maio do ano passado na Coreia do Sul e em junho do ano passado no Japão. Atualmente, a mais perigosa é a nova variante XBB.1.5, que está se divulgando rapidamente nos EUA. Se os governos japonês e sul-coreano verdadeiramente quiserem cuidar da saúde de seus povos, deveriam restringir a entrada dos estadunidenses.

Segundo, depois do reajuste das políticas antiepidêmicas, é inegável que o número de infectados na China aumentou, mas a situação é controlável e agora a maioria dos lugares do país já voltou à normalidade. A mídia sul-coreana também reportou que desde o dia 5 de janeiro, a taxa dos chineses testados positivos para a COVID vem diminuindo. Além disso, nenhum chinês é portador da XBB.1.5.

Nos últimos três anos, as medidas antipandêmicas da China foram rigorosas, mas nunca discriminatórias. As políticas chinesas são iguais tanto para os chineses como para os estrangeiros, e não foram distintas para pessoas de diferentes países. Agora, as novas medidas da China continuam tratando todos com igualdade. Ninguém é exceção e ninguém é discriminado. Por isso, nenhum outro país deve tomar medidas discriminatórias contra os chineses.

O Japão e a Coreia do Sul devem parar com suas decisões erradas para normalizar os intercâmbios e as cooperações com a China.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.