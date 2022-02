Mídia chinesa diz que Olimpíadas de Inverno de Pequim alcança excelente audiência

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O Comitê Olímpico Internacional (COI) e o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim anunciaram na quarta-feira (16), que a audiência do evento bateu um novo recorde histórico. O diretor da TV e Serviços de Marketing do COI, Timo Lumme, disse que as Olimpíadas de Inverno de Beijing tiveram o maior número de espectadores nas plataformas digitais. Além disso, o evento atraiu atenção de mais de dois bilhões de pessoas nas redes sociais.

Conforme os dados divulgados pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), emissora detentora dos direitos de transmissão, até o dia 11 de fevereiro o tempo acumulado dos televisores chineses nos Jogos Olímpicos de Inverno já ultrapassou dois bilhões de horas, 15% a mais que a soma das duas olimpíadas de inverno anteriores.

O jornal norte-americano The Washington Post reportou que as Olimpíadas de Inverno de Pequim poderão ser um dos programas televisivos mais assistidos na história dos EUA. Mesmo na Austrália, país que não é muito competente nas modalidades de gelo de neve, 40% da população assistiu ao evento.

Nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, o público viu uma extraordinária cerimônia de abertura que combinou bem as tecnologias de pontas e a estética, os atletas de diferentes países conheceram as perfeitas medidas antipandêmicas e sentiram a paixão dos voluntários.

A China fez um "trabalho fantástico" com o controle da Covid-19, disse Aaron Blunck, atleta americano de esqui estilo livre, em uma entrevista coletiva no domingo passado. Ele também criticou a mídia dos EUA por suas reportagens irresponsáveis.

"Antes de chegar à China, eu realmente não sabia o que esperar. Ouvi algumas reportagens muito ruins cujo conteúdo é completamente falso", disse Blunck.

"Desde os funcionários aos responsáveis pelos testes de Covid-19 e da Vila Olímpica, estas Olimpíadas são provavelmente uma das melhores em que estive", acrescentou.

Todos os fatos e números refutaram fortemente a previsão de algumas mídias ocidentais que os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing terão pouca audiência. Em comparação com os Jogos Olímpicos de Verão, os de inverno contam com menos atenção das pessoas, mas porque as Olimpíadas de Inverno de Beijing conseguiram tanta paixão do público? Isso é porque o evento mostrou ao mundo a força da união, cooperação e esperança neste momento especial sob a orientação do lema olímpico “Mais rápido, mais alto, mais forte – juntos”.