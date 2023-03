Mídia chinesa diz que política norte-americana é "mais venenosa do que o trem tóxico"

Comentário é a respeito do descarrilamento do trem com materiais químicos ocorrido há quase um mês edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - “Estou muito preocupada e não acredito que o ar não tenha problema”, disse uma dona de casa que mora no estado de Ohio, nos Estados Unidos. A saúde dela e de seu filho não estão boas desde o descarrilamento do trem com materiais químicos ocorrido há quase um mês (dia 3 de fevereiro).

A reclamação da dona de casa não é um caso particular. Cada vez mais residentes locais foram diagnosticados com bronquite ou outras doenças. O Departamento dos Recursos Naturais de Ohio anunciou no dia 23 do mês passado que quase 44 mil animais morreram por causa da poluição da água causada pelo trem tóxico. Além disso, o impacto do acidente está se espalhando para outros estados.

No entanto, perante um problema tão sério, os políticos não mostraram a devida sinceridade e responsabilidade. No final do mês passado, o administrador da Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, Michael S. Regan, visitou o local do acidente e garantiu ao público que a água e o ar são seguros. Porém, um dia antes, a administradora regional da Região 2 da EPA, Judith Enck, disse à imprensa que os moradores locais estão doentes e, por isso, o ar e a água logicamente têm problemas.

As duas afirmações diametralmente opostas refletem o absurdo do governo dos EUA no resgate e investigação do desastre. Por exemplo, após o acidente, os departamentos concernentes locais simplesmente queimaram o cloreto de vinila vazado, o que é contra a ciência.

Ao mesmo tempo, os dois partidos norte-americanos estão tentando atribuir a culpa do acidente um ao outro. Nenhum deles quer assumir a responsabilidade e tomar as ações mais eficazes para resolver o problema. Os republicanos criticaram que o presidente Biden prefere correr para Kiev do que visitar os moradores de Ohio, e deu auxílios muito generosos para os ucranianos, mas não organizou resgates oportunos para os residentes de Ohio.

Por outro lado, os democratas acham que o governo Trump, pressionado por empresas ferroviárias, relaxou os controles sobre o transporte de mercadorias perigosas por trem, o que é a origem do desastre.

O jornal New York Times comentou que políticos de ambos os partidos fizeram lobby na cidade onde o incidente ocorreu para promover seus objetivos políticos, mas são apenas shows políticos e ninguém se importa com os problemas que estão preocupando os moradores locais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.