Rádio Internacional da China - O presidente norte-americano, Joe Biden, ordenou em maio deste ano ao departamento de inteligência para realizar uma nova rodada de pesquisas sobre a origem da Covid-19. Desde então, veículos de imprensa, departamentos governamentais e políticos dos Estados Unidos começaram um show de invenção de mentiras.

No dia 5, a CNN revelou uma informação exclusiva de que os departamentos de inteligência do país já descobriram um banco de dados genéticos, incluindo os dados do laboratório biológico de Wuhan, o que pode ser um descobrimento chave para rastrear a origem do novo coronavírus. No entanto, a CNN reconheceu que não sabia como os oficiais da inteligência conseguiram tais dados. Isso significa que é apenas uma notícia infundada?

Em maio deste ano, The Wall Street Journal já havia publicado um artigo completamente inventado, dizendo que três trabalhadores do laboratório de Wuhan teriam ficado doentes em novembro de 2019.

Além disso, políticos estadunidenses também não param de produzir mentiras. No dia 2 deste mês, o congressista Michael McCaul publicou um relatório dizendo que há evidências provando que o novo coronavírus saiu do laboratório biológico de Wuhan antes de setembro de 2019. Mas este relatório de mais de 80 páginas sofreu críticas do deputado russo, Gennady Onishchenko, que disse ser uma completa fantasia, uma vez que não menciona nenhum dado original para suportar suas conclusões.

No entanto, os EUA continuam se esforçando em difamar a China para tentar atribuir toda a culpa a Beijing, independente de o quão grave já esteja a situação pandêmica em seu próprio território. As estatísticas mais novas revelam que o número dos casos confirmados nos EUA já ultrapassou 35,31 milhões, enquanto que a cifra mundial já é mais de 200 milhões.

Neste momento crucial, o presidente chinês, Xi Jinping, anunciou no dia 5 que a China fornecerá dois bilhões de doses de vacinas para o mundo inteiro e doará US$100 milhões para a iniciativa Covax neste ano.

Vale repetir de novo que o respeito à ciência e à união são as melhores armas nesta complicada batalha. Difamações e acusações só atrapalham.