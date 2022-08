Mídia chinesa informa que Exército lança manobras militares ao redor da ilha de Taiwan

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O Comando Leste do Exército de Libertação Popular da China lançou na quarta-feira (3) manobras militares conjuntas de combate real no mar e no espaço aéreo ao redor da ilha de Taiwan.

Aeronaves de aviso antecipado, caças e bombardeiros do Comando Leste decolaram de vários aeroportos para os previstos espaços aéreos com as missões de aviso antecipado, supressão de interferência e combate aéreo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As embarcações da Marinha do Comando Leste chegaram aos locais planejados ao redor da ilha de Taiwan para os treinamentos de bloqueio marítimo e de combate contra alvos terrestres e marítimos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.