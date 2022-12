Mídia chinesa informa sobre reunião da vida democrática da direção do Partido Comunista da China

Sob a presidência de Xi Jinping, reuniu-se o Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China edit

Rádio Internacional da China - O Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) realizou uma reunião de vida democrática nos dias 26 e 27. O secretário-geral do Comitê, Xi Jinping, presidiu o encontro e proferiu um importante discurso.

De acordo com a reunião, o Birô Político deve focar na união e liderança dos membros e quadros do PCCh num esforço pela implementação das decisões e dos arranjos lançados no 20º Congresso Nacional do Partido, realizado em outubro.

Também deve servir de exemplo em dar seguimento ao Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas para a Nova Era, reforçando a liderança do Partido e promovendo uma administração rigorosa do PCCh em todos os aspectos, bem como praticar o pensamento de desenvolvimento centrado no povo.

