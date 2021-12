Mídia chinesa: “Lei” dos EUA sobre Xinjiang é uma grande mentira

Apoie o 247

ICL

247 - Em resposta à recente assinatura da chamada "Lei de Prevenção do Trabalho Forçado Uigur" pelos EUA, a Região Autônoma Uigur de Xinjiang realizou no sábado (25) uma coletiva de imprensa, desmascarando, com fatos, as mentiras desta lei e o abuso da jurisdição e manipulação política dos EUA que visam “conter a China através da questão de Xinjiang”.

O que é "trabalho forçado"? Na área do direito internacional, isto está claramente definido. De acordo com documentos da Organização Internacional do Trabalho, o trabalho forçado significa qualquer trabalho ou trabalho realizado por qualquer pessoa que não seja de sua livre vontade e sob a ameaça de qualquer penalidade. Conforme esse critério, o "trabalho forçado" não existe em Xinjiang, afirma em artigo a Rádio Internacional da China.

Em termos da lei chinesa, a igualdade de direitos trabalhistas de pessoas de todos os grupos étnicos em Xinjiang é protegida pela Constituição e pelas leis relativas da China. Eles podem decidir por conta própria que tipo de trabalho fazer, onde trabalhar e para qual empregador trabalhar. Nos últimos anos, Xinjiang continuou a aumentar a capacitação profissional e a ampliar ativamente os canais de emprego, e a população da região aumentou significativamente seu sentimento de satisfação, felicidade e segurança.

PUBLICIDADE

Tudo isso mostra que o chamado "trabalho forçado" em Xinjiang é uma mentira completa, seja em termos de convenções internacionais, disposições legais chinesas ou fatos objetivos. Os EUA inventaram uma lei baseada em mentiras e com a intenção de privar o povo de Xinjiang de seu direito ao trabalho e à riqueza, a fim de minar a prosperidade e a estabilidade de Xinjiang e refrear o desenvolvimento da China.

Na verdade, os EUA deveriam estar mais preocupados com seu próprio problema de trabalho forçado. A história dos Estados Unidos está cheia de deportações, massacres e assimilação forçada de indígenas, tornando-os uma "raça em extinção". Se os Estados Unidos quiserem falar de direitos humanos, deveriam promulgar uma "Lei de Prevenção do Trabalho Forçado dos Indígenas".

PUBLICIDADE

O lado norte-americano deve parar imediatamente de especular sobre questões relacionadas a Xinjiang, a fim de se aproveitar da manipulação política, caso contrário, a China dará outras respostas dependendo do desenvolvimento da situação.

PUBLICIDADE