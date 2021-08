Mídia chinesa manda recado aos serviços de inteligência dos EUA: "parem de enganar o mundo"

A Casa Branca informou recentemente que será publicada em breve a versão pública do relatório de rastreamento da origem do novo coronavírus, elaborado pelos serviços de inteligência dos EUA edit

Rádio Internacinal da China - A Casa Branca informou recentemente que será publicada em breve a versão pública do relatório de rastreamento da origem do novo coronavírus, elaborado pelos serviços de inteligência dos EUA. Mas seja qual for a conclusão deste relatório, é uma piada que o departamento de inteligência o tenha elaborado, pois trata-se de um tema completamente científico.

"Mentimos, enganamos, roubamos..." Esta clássica "famosa citação" do ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, expõe as táticas descaradas dos serviços de inteligência dos EUA.

Para iniciar a guerra contra o Iraque, os EUA apresentaram "um saco de sabão em pó" dizendo que era uma arma de destruição em massa. Mas os fatos provaram que o Iraque não possuía nenhuma arma deste tipo. A falsificação somente é uma das medidas adotadas pelos serviços de inteligência dos EUA.

O controle de mídia também é outro ato frequente. Desde a década 40 do século passado, a CIA tem subornado jornalistas e organizações de mídia em todo o mundo para atingir o objetivo de controlar os canais de informação, manipular a opinião pública e instigar a mudança de regime em outros países.

Até hoje, os serviços de inteligência dos EUA ainda tentam manipular a mídia para seus fins maliciosos. Em maio deste ano, o "Wall Street Journal" publicou um artigo inventando a história de três funcionários do Instituto de Virologia de Wuhan que adoeceram em novembro de 2019. Em agosto, a CNN publicou um suposto relatório exclusivo, alegando que a agência de inteligência dos EUA havia encontrado um "tesouro" de dados genéticos durante a investigação, contendo dados genéticos do Instituto de Virologia de Wuhan, que uma vez decifrados, podem se tornar a chave para encontrar a origem do novo coronavírus.

Obviamente, sob a instigação de políticos americanos, os serviços de inteligência estadunidenses tentaram repetir os mesmos truques na investigação do rastreamento do vírus para culpar a China.

A ciência não pode ser manipulada pela política. A China sempre apoiou e continuará participando do rastreamento científico da origem do novo coronavírus, mas nunca permitirá que seja culpada infundadamente pelos serviços de inteligência dos EUA.

