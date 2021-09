Mídia chinesa transmite ao vivo regresso de diretora da Huawei que estava no Canadá

O Grupo de Mídia da China fez uma transmissão ao vivo do regresso de Meng Wanzhou, em um voo fretado, que começou 4 horas antes da chegada do avião ao Aeroporto de Shenzhen, na província de Guangdong, no sul do país edit

Da Rádio Internacional da China - A vice-presidente e diretora financeira da empresa chinesa de telecomunicações Huawei, Meng Wanzhou, regressou à China na noite do dia 25, com esforços incansáveis do governo chinês para resgatá-la. A executiva havia sido detida arbitrariamente por mais de mil dias no Canadá.

O Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) fez uma transmissão ao vivo exclusiva sobre o regresso de Meng Wanzhou, em um voo fretado, que começou 4 horas antes da chegada do avião ao Aeroporto de Shenzhen, na província de Guangdong, no sul do país.

O Centro de Notícias do CMG enviou uma equipe de reportagem a Shenzhen para estabelecer, junto com o escritório geral da emissora em Guangdong, um sistema de transmissão ao vivo, a fim de oferecer sinais de televisão a todas as plataformas do grupo. O Canal de Notícias interrompeu a programação normal para a transmissão ao vivo.

Até as 23 horas do dia 25, o número total de visualização da transmissão ao vivo do CMG havia se aproximado a 430 milhões e o programa recebeu 400 milhões de curtidas nas plataformas de novas mídias do CMG.

A agencia da CCTV+ do CMG transmitiu a chegada do voo de Meng Wanzhou a Shenzhen ao exterior, que foi retransmitido pelas agências AP, AFP, Reuters, União Europeia de Radiodifusão e por muitos canais de televisão de outros países.

Tradução: Paula Chen

Revisão: Diego Goulart

