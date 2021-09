Mídia italiana diz que Xi Jinping é o grande timoneiro da Nova Era da China

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Recentemente, o site de notícias italiano (www.adhocnews.it) publicou um artigo dizendo que o presidente chinês, Xi Jinping, está liderando o povo na realização do sonho chinês de revitalização nacional, sendo o grande timoneiro da nova era da China.

Segundo o artigo, se há um homem que o Ocidente deveria procurar para entender como se deslumbrar, esse homem é o presidente chinês, Xi Jinping.

Tudo o que o Ocidente não entende é claro para Xi Jinping, relatou o artigo. A população ocidental está envelhecendo, mas os países pensam em resolver o problema por meio da entrada de migrantes. A China, por sua vez, resolve este problema removendo as restrições para ter filhos e incentivando a fertilidade. O Ocidente promove constantemente o multiculturalismo, o que na verdade afeta a existência da cultura nativa local. Na China, Xi Jinping, em vez disso, tem promovido o orgulho dos povos de pertencer à China.

“Quando a direção é certa, a distância não importa”, frase do presidente Xi Jinping que o autor citou no final do artigo, acrescentando ainda que nunca teve uma visão mais clara e maior do que esta.

