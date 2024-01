Mídia tradicional é o maior custo para o Brasil, diz Luís Nassif

Apoie o 247

247 - O jornalista Luís Nassif, em uma coluna publicada no Jornal GGN, expressou sua preocupação com o papel da mídia tradicional na discussão do novo plano de neoindustrialização para o Brasil anunciado nesta segunda-feira (22).

Nassif ressaltou que, diante dos inúmeros desafios apresentados pelo plano do governo Lula, é essencial uma discussão aprofundada pela mídia para compreender e avaliar os detalhes e implicações dessa proposta. "Por enquanto, o que se viu foi meia dúzia de papagaios, repetindo o bordão de que política industrial é coisa antiga que atrapalha a eficiência da economia. Constata-se, mais uma vez, que um dos maiores custos do país é a incapacidade da mídia de se aprofundar em qualquer tema relevante", escreveu.

O plano de neoindustrialização, segundo Nassif, representa uma virada crucial na política do governo, com foco na produção, inovação e colaboração entre setores econômicos relevantes, como indústria, comércio, cooperativismo, MST e associações comerciais. Ele destaca que o plano é respaldado por importantes associações empresariais e sindicais, evitando os erros do passado e reforçando as qualidades dos planos de desenvolvimento anteriores.

O programa apresenta pontos-chave, como compras públicas, parcerias com o setor privado, estímulos fiscais, financiamento acessível e visões integradas para definir temas prioritários. Setores como economia verde, mobilidade, mecanização da agricultura familiar, e transformação digital da indústria estão entre os focos do plano.

Nassif destaca ainda que a implementação eficiente do plano dependerá da coordenação entre várias áreas, apresentando a dúvida sobre a articulação adequada e a coordenação eficaz. Ele sugere que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio deveria liderar a coordenação, mas aponta a falta de quadros suficientes.

