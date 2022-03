Miguel do Rosário aponta "erros de análise e estratégia de Ciro Gomes"

Apoie o 247

ICL

Por Miguel do Rosário, Revista Fórum - Inúmeras pesquisas vem mostrando o enrijecimento crescente da polarização entre Lula e Bolsonaro, bloqueando os caminhos da terceira via, os quais apenas poderiam ser abertos, naturalmente, se um dos líderes perdesse força.

O fator surpresa, em política, geralmente ocorre quando faltam, ao surpreendido, as informações necessárias para interpretar a realidade e antever o que virá. Desdobramentos políticos derivam de processos sociológicos graduais e observáveis. No caso do Brasil, com uma população superior a 210 milhões de habitantes, mudanças significativas na opinião pública dificilmente passam despercebidas. Uma pessoa vagando por uma floresta pode ser surpreendida por um felino silencioso e traiçoeiro, mas jamais por uma manada de elefantes. Os grandes fatos políticos comparam-se ao deslocamento de animais gigantescos, cuja aproximação estremece a terra num raio de dezenas de quilômetros.

Além disso, a popularização das redes sociais, a profusão de pesquisas de opinião, o amadurecimento do nosso regime político, ajudam a clarear o horizonte e reduzir as incertezas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE