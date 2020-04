Milícia bolsonarista nas redes pede bloqueio comercial contra a China, principal parceiro comercial do país

Sob a tese esdrúxula de que o Brasil não precisa comercialmente do país asiático, bolsonarista pedem que o país rompa as relações com a China. Superávit comercial brasileiro foi garantido graças as compras dos chineses, com US$ 21,4 bilhões edit

247 - As milíciaisvirtuais bolsonaristas entraram em campanha nas redes sociais para atacar o governo da China, principal parceiro comercial do Brasil. Nas redes sociais estão fazendo campanha para que o Brasil rompa relações comerciais com a China sob a tese esdrúxula de que o Brasil não precisa comercialmente do país asiático.

Endossando o discurso do guru do clã Bolsoanro, o astrólogo Olavo de Carvalho, a hashtag pedindo o bloqueio atingiu o topo dos assuntos mais comentados no Twitter nesta segunda-feira (6).

Perfis bolsonaristas apoiaram o discurso do ministro da Educação, Abraham Weintraub, apontado como racista e xenófobo, e pediram o bloqueio das relação com a China.

"Os chineses que precisam de nós, eles não têm suprimentos para manter a sua população, a China tem uma guerra comercial com os EUA e a mesma que teve que pedir para comprar comida novamente", escreveu um internauta.

A China foi fundamental no resultado do superávit brasileiro do ano passado. De janeiro a outubro, o saldo da balança comercial foi de US$ 34,9 bilhões com a China participando com US$ 21,4 bilhões.

