Milícia virtual bolsonarista levanta tag contra Maia pelo terceiro dia seguido no Twitter

Jair Bolsonaro acusou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o Supremo Tribunal Federal e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), de articular um golpe de estado contra o seu governo. Agora, pelo terceiro dia seguido, a hashtag #MaiaInimigodoBrasil ocupa o topo dos trending topics do Twitter edit

247 - Após Jair Bolsonaro participar de atos golpistas do último domingo (19) que pedia uma intervenção militar no país e um novo AI-5, a milícia virtual bolsonarista passou publicar massivamente no Twitter a hashtag #MaiaInimigodoBrasil, que mira o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). É o terceiro dia consecutivo que a tag ocupa os trending topics da rede social.

Na última semana, Bolsonaro acusou Maia, o Supremo Tribunal Federal e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), de articular um golpe de estado contra o seu governo. O presidente, no entanto, não apresentou provas de tal plano.

‌‌‌O presidente da Câmara rebateu dizendo que "o mundo inteiro está unido contra o coronavírus. No Brasil, temos de lutar contra o corona e o vírus do autoritarismo".

