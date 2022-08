'Militares expõem despreparo para fiscalizar eleições', diz editorial da Folha de S. Paulo

Apoie o 247

247 - Em editorial publicado nesta quarta-feira (10), a Folha de S. Paulo condena as Forças Armadas pela atuação 'constrangedora' na fiscalização das eleições desde que a instituição foi convidada a participar pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), resultado da pressão de Jair Bolsonaro (PL).

"Os constrangimentos colocam em xeque a credibilidade dos militares e expõem seu despreparo para a missão que tentam desempenhar desde que o tribunal os convidou a participar da fiscalização do pleito", diz o texto.

Para a Folha, as Forças Armadas apenas dão corda às mentiras de Bolsonaro sobre o sistema de votação do Brasil. "Em sua campanha para desacreditar as urnas e tumultuar o ambiente político, Jair Bolsonaro (PL) sugere que só respeitará o resultado das eleições se as Forças Armadas atestarem a lisura do processo. Lamentavelmente, tudo que os militares fizeram até aqui foi dar corda às patranhas do mandatário, sem exibir um fiapo de prova de que exista algo errado nas urnas. O desgaste da imagem das Forças Armadas mostra que a associação com os provocadores custará caro".

