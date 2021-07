Militares se queixam do bolsonarismo de Braga Netto

Ministro da Defesa é alvo de críticas de setores militares contrariados com sua subserviência a Jair Bolsonaro edit

247 - "A subserviência do general Braga Netto, hoje ministro da Defesa, ao presidente Bolsonaro tem causado grande incômodo entre alguns integrantes das Forças Armadas, incluindo nomes que atuam no próprio governo", informa a jornalista Bela Megale em sua coluna no Globo.

"Nesta quinta-feira, a reportagem publicada pelo jornal Estadão circulou em alguns grupos de WhatsApp como exemplo dessa 'subserviência cega e sem limites' de Braga Netto. Esse grupo de militares é crítico à gestão do ministro e vê Braga Netto como um dos responsáveis pela demissão de seu antecessor, Fernando de Azevedo e Silva, em março", escreve a jornalista.



