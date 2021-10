Milton Neves, estrela bolsonarista do jornalismo esportivo, chama Bolsonaro e Guedes de "burros"

O jornalista criticou a iniciativa do governo de furar o teto de gastos para garantir os valores do Auxílio Brasil edit

247 - O jornalista bolsonarista Milton Neves resolveu criticar a iniciativa do governo federal de furar o teto de gastos para garantir o valor de R$ 400 do Auxílio Emergencial.

"Sabe o que adianta 400 reais a mais furando teto bisonhamente com dólar a mais de 6 e inflação e juros na lua? Porra nenhuma, burros!", escreveu o jornalista no Twitter.

Após o anúncio do governo, o dólar superou os R$ 5,60 nesta quinta-feira (21).

Aprovada no governo Michel Temer, a PEC do Teto dos Gastos limita os investimentos públicos por 20 anos. De acordo com a proposta, o investimento de um ano deve corresponder ao do ano anterior, sendo corrigido somente pela inflação.

