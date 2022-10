Ministra do TSE manda redes derrubarem posts que ligam Lula ao fim do cristianismo: 'grave veiculação de informação falsa'

Apoie o 247

247 - A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Maria Claudia Bucchianeri determinou que as redes sociais retirem de circulação fake news com declarações atribuídas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que ele venceria o pleito presidencial “com a ajuda do pai Xangô” e que “nem Jesus Cristo poderá nos parar”. A magistrada também determinou uma multa de R$ 10 mil caso sejam feitas novas postagens com conteúdo semelhante ao questionado na representação.

“Os representados, ao que tudo indica, estão compartilhando um tuíte montado, fraudulento, jamais postado pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em claríssima e gravíssima situação configuradora desinformação, a impor imediata atuação corretiva desta Justiça Eleitoral”, disse Bucchianeri no despacho sobre o caso, assinado na noite da quarta-feira (12), de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo.

A postagem foi compartilhada por diversos perfis nas redes sociais, como o Facebook e TikTok, como sendo uma publicação no Twitter atribuída ao ex-presidente Lula. Foi concedido um prazo de 24 horas para que o conteúdo seja removido e para que as plataformas forneçam os dados de acesso e registro das contas responsáveis pelas publicações.

Na segunda-feira (10), o TSE já havia determinado a remoção de um outro um vídeo em que o deputado eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) diz que Lula, caso eleito, fecharia igrejas. Na semana passada, a Corte Eleitoral também determinou a remoção de conteúdos que associavam Lula ao satanismo.

