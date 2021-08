Ministro bolsonarista ataca Lula e o compara a Felipão

247 - O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, passou boa parte do tempo falando mal de Lula em um jantar com empresários em São Paulo na quinta-feira (19).

Segundo pessoas que estavam no encontro, o ministro bolsonarista afirmou que os empresários não devem ter ilusão com o ex-presidente.

Tarcísio de Freitas tenta cerrar as fileiras do empresariado em torno de Jair Bolsonaro, já que, segundo expressou durante o jantar, não haverá terceira via e a polarização será entre o atual ocupante do Palácio do Planalto e Lula.

PUBLICIDADE

O ministro também tentou convencer os empresários de que Lula, festejado por muitos deles quando governou o Brasil, não repetiria a mesma performance. Seria o mesmo que pegar o Felipão de 2002, que ganhou a Copa naquele ano, e compará-lo com o Felipão de 2014, quando o Brasil perdeu da Alemanha por 7 a 1, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE