Ministro da Educação deve ser responsabilizado por declarações transfóbicas, diz Cristina Serra

247 - A jornalista Cristina Serra defende, em sua coluna na Folha de S. Paulo, que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, seja responsabilizado por incentivar “a discriminação, a hostilidade e a violência contra a população LGBTQIA+”. “Disse que não vai permitir que escolas ensinem "coisa errada" para crianças; que ‘não tem esse negócio de ensinar 'você nasceu homem, pode ser mulher’". A fala é carregada de transfobia”, destaca ela no texto.

“O ministro da deseducação desconhece que orientação sexual e identidade de gênero são a dimensão primordial da existência. Saber quem somos é tão essencial quanto o ar que respiramos”, observa a jornalista. “Mas exigir tal compreensão é pedir demais para alguém que tem fixação na violência como método pedagógico. No púlpito de uma igreja, em 2016, Ribeiro preconizou a "vara da disciplina" para corrigir o comportamento das crianças”, completa mais à frente.

Segundo ela, “Ribeiro soa como um Torquemada deslocado no século 21. Também não faria feio no gabinete de Hitler, com seu discurso de filiação eugenista, propagador da segregação social que sabemos onde termina: em ódio, sofrimento e morte”.

