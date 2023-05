Ministros do STF veem abuso de poder econômico do Google contra PL 2630 e falam em punição

Apoie o 247

ICL

247 - Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ouvidos por Valdo Cruz, do g1, afirmam que o Google poderá ser punido por abuso de poder econômico caso fique comprovado que a plataforma direcionou e aumentou a disseminação de conteúdos críticos ao PL 2630, conhecido como PL das Fake News.

Até esta terça-feira (2), na página inicial do Google aparecia a mensagem: "o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil". Clicando sobre o texto, o usuário era direcionado para um artigo que faz crítica ao projeto de lei.

>>> Urgência no PL das plataformas digitais ameaça os fundamentos da democracia

Estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) sugere que há um suposto direcionamento de resultados de pesquisa quando um usuário busca por informações sobre o PL 2630 no Google. Foi realizado um teste pelo grupo no dia 29 de abril. Buscando pelo termo "PL 2630", a plataforma exibiu conteúdo patrocinado pela própria empresa com o título "Conheça o PL da Censura".

O Ministério Público Federal (MPF) já expediu um ofício questionando o Google sobre o possível favorecimento. O ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), disse que pedirá apuração sobre uma possível prática abusiva da empresa contra o PL.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.