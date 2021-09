Miola defende aliança suprapartidária pela democracia: ‘o ponto central é o impeachment de Bolsonaro’

Apoie o 247

247 - O jornalista Jeferson Miola, em entrevista à TV 247, defendeu que o impeachment de Jair Bolsonaro seja a prioridade do país e que seja realizada uma grande mobilização suprapartidária com tal finalidade. “A continuidade do Bolsonaro no poder é uma ameaça civilizatória que não podemos mais consentir”, afirmou.

Para Miola, uma aliança neste momento não significa uma aliança eleitoral. O movimento a ser realizado agora, segundo ele, deveria ter os mesmos moldes das Diretas Já, quando figuras antagônicas ocuparam os mesmos palanques para defender a democracia.

“A centralidade que tem hoje na conjuntura não é a eleição de 2022, é o impeachment do Bolsonaro. E aí é nós tratarmos de botar em pé no nosso país, sem sectarismos, sem uma visão moral da política, ‘porque os caras nos traíram; provocaram um golpe; esse bando que derrubou a Dilma; esse bando que nos golpeou; esse bando que nos odeia’. Não importa. Há um tema central: a gente [precisa de] uma grande articulação nacional, que não se confunde com uma frente eleitoral, contra o fascismo e em defesa da democracia, nos moldes do que foi o grande movimento das Diretas Já. Essa é uma tarefa central”.

