Miola: os militares sofreram um abalo sísmico em relação ao seu projeto de poder

247 - O jornalista Jeferson Miola, em participação na TV 247, afirmou que o projeto de poder dos militares, que ganharam amplo espaço com o governo Jair Bolsonaro (PL), foi violentamente abalado a partir de 2020

Segundo Miola, a pandemia de Covid-19 desgastou profundamente a imagem das Forças Armadas, já que no comando do Ministério da Saúde estava um general da ativa, Eduardo Pazuello.

Além disso, ele cita a volta do ex-presidente Lula (PT) à cena eleitoral como um “tsunami político”. “Os militares sofreram um abalo sísmico em relação ao projeto de poder que eles imaginavam que estaria entrando em uma etapa de consolidação. E esse projeto teve dois fatores que abalaram: a própria pandemia, o desastre. Eles fizeram uma aposta na pandemia, ela poderia ser uma gripe passageira. Ela teve uma implicação enorme e afundou junto a imagem das Forças Armadas com a condução irresponsável de um general da ativa; e o segundo fator, que foi um tsunami político, foi o 8 de março, quando naquela tentativa do ministro Fachin de salvar a Lava Jato, ele acabou criando uma condição para a reabilitação dos direitos políticos do Lula. O Lula entrou em jogo e isso traz dificuldades para eles se reposicionarem politicamente”.

