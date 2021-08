Mionzinho se diz arrependido por voto em 2018 e é bloqueado por Bolsonaro nas redes

Revista Fórum - O ator e sósia do apresentador Marcos Mion, Victor Coelho, que ficou conhecido por interpretar o Mionzinho, revelou que se arrependeu de ter votado em Bolsonaro (sem partido) e, após criticá-lo foi bloqueado nas redes do presidente.

“Não votaria de novo. Por tudo o que ele disse em campanha e o que está fazendo, completamente o contrário. Sou um cara liberal. As pautas dele e do Paulo Guedes faziam sentido para mim. Logo no primeiro ano, vi que só foi discurso para ganhar voto. Foi um processo que fez eu me arrepender”, disse o ator.

Além de ter revelado fazer parte dos “bolsominions arrependidos”, Coelho também afirmou que foi bloqueado por Bolsonaro nas redes sociais.

